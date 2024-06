natuur Kilometerslang koraalrif ontdekt bij Curaçao Dick Drayer 09-06-2024 - 2 minuten leestijd

Koraal op Curaçao ter illustratie | Foto: Benjamin Müller

Nieuw ontdekt koraalrif bij Curaçao biedt hoop voor onderwaterleven

TEXEL – Recent hebben onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een belangrijke ontdekking gedaan in de diepere wateren nabij Curaçao. Een uitgestrekt en onbeschadigd koraalrif, dat zich onderscheidt door zijn gezondheid en omvang, is aangetroffen op een grotere diepte dan de gebruikelijke koraalriffen rondom het eiland. Dat meldt het ANP.

Deze ontdekking werd gedaan tijdens een expeditie die oorspronkelijk drie weken duurde, maar de details van de vondst zijn lange tijd geheim gehouden. De reden hiervoor was de vrees dat bekendmaking zou leiden tot schade door menselijke activiteiten. Pas na zorgvuldige analyse van de verzamelde videobeelden hebben de onderzoekers besloten om hun bevindingen openbaar te maken.

Lennart de Nooijer, een van de onderzoekers van NIOZ, benadrukt het unieke karakter van deze ontdekking. In tegenstelling tot de ondiepere riffen die vaak worden aangetast door vervuiling en klimaatverandering, lijkt dit diepere rif veel minder kwetsbaar voor dergelijke bedreigingen. De Nooijer legt uit dat diepere koraalriffen een andere samenstelling en minder soortenrijkdom hebben, maar niet minder kleurrijk hoeven te zijn. Dit nieuw ontdekte rif, gelegen op meer dan 100 meter diepte, toont geen tekenen van de verbleking die veel ondiepere riffen treft.

Hoewel de precieze grootte van het rif nog niet bekend is, is al duidelijk dat het kilometerslang is. De Nooijer en zijn team verwachten dat er nog veel meer te ontdekken valt. Ondanks dat het huidige onderzoeksprogramma is afgerond, sluit De Nooijer niet uit dat er in de toekomst meer onderzoeken plaatsvinden, mogelijk inclusief het plaatsen van meetinstrumenten.

Collega-onderzoeker Furu Mienis benadrukt het belang van bescherming van deze diepzeegebieden, zolang ze nog ongeschonden zijn. Dit zou toekomstige herstelwerkzaamheden overbodig maken en helpt bij het behouden van een gezond koraalecosysteem.

Deze ontdekking is niet alleen significant voor de wetenschappelijke gemeenschap, maar ook voor de wereldwijde inspanningen om de biodiversiteit van koraalriffen te beschermen en te behouden.