Klesch komt nog niet naar Curaçao

Willemstad – De Klesch Group neemt vooralsnog de raffinaderij niet over. De coronacrisis gooit roet in het eten. Afspraak was om de exploitatie van Isla en Bullenbaai vóór 1 juli te beginnen. I

In een persbericht zegt RdK, de eigenaar van de raffinaderij dat Klesch ervan uitgaat dat er vóór de jaarwisseling alsnog wordt begonnen. Maar garanties zijn er niet. Wat er gaat gebeuren met de doorbetaling van lonen op kosten van de overheid, is niet bekend.

