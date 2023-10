KLM in de winter elf keer per week naar Curaçao 

SCHIPHOL – Terwijl KLM haar vluchtschema voor het komende winterseizoen bekendmaakt, springt één ding eruit: de luchtvaartmaatschappij behoudt haar dagelijkse vluchten naar Curaçao en verhoogt de frequentie tijdens piekperiodes zoals de kerst- en voorjaarsvakantie naar elf vluchten per week.

Ook zullen de eilanden Aruba en Bonaire dagelijks worden aangedaan met de Airbus A330-200 of A330-300. Sint-Maarten, in combinatie met Port of Spain in Trinidad en Tobago, kan rekenen op drie tot vier vluchten per week.

Het totale winterschema toont wereldwijd een lichte krimp met zes bestemmingen minder dan vorig jaar, waarbij vooral het wegvallen van bestemmingen als Barbados, Koeweit, Bahrein en Muscat opvalt. Deze wijzigingen zijn niet het resultaat van de aanstaande krimp van Schiphol, welke pas na de winter zal ingaan.

Een andere opmerkelijke update is de afronding van de vlootombouw van de 777-300-toestellen met de nieuwe World Business Class-stoelen en Premium Comfort. KLM kondigt aan dat na deze update de 777-200-toestellen dezelfde ombouw zullen ondergaan.