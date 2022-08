KLM verwacht geen annuleringen door nieuwe beperkingen Schiphol 

SCHIPHOL – KLM verwacht geen vluchten te hoeven annuleren als gevolg van de maximale reizigersaantallen die Schiphol instelt voor september en oktober. Het bedrijf zal minder stoelen verkopen voor Nederlandse reizigers in die periode. In tegenstelling tot bij vakantievliegers, zoals TUI worden tickets bij KLM vaak later geboekt en in kleinere aantallen.

De luchthaven maakte eerder vandaag bekend dat ook in de maanden september en oktober er een maximumaantal reizigers op Schiphol geldt. In september kunnen er maximaal 67.500 reizigers per dag lokaal vertrekken. In oktober gaat het om 69.500 reizigers. Vooral in de herfstvakantie moeten er maatregelen worden genomen. Op basis van de nu verkochte tickets worden in die weken gemiddeld 3500 reizigers per dag teveel verwacht.

De luchthaven stelde voor juli en augustus voor het eerst een maximum in voor het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven vertrekt. Personeelsproblemen bij de beveiliging zorgden voor lange rijen en zelfs enkele keren tot opstootjes in de meivakantie. Om de veiligheid te waarborgen werd de capaciteit van de luchthaven aangepast aan het beschikbare aantal beveiligers.

Gevolgen

TUI laat weten dat momenteel nog onbekend is wat de gevolgen zijn voor haar reizigers. Toch vertrouwt de woordvoerder erop dat herfstvakanties door kunnen gaan. “Het lukt ons in de zomer, dus moet het in de herfst ook lukken”, aldus TUI.

KLM zegt met Schiphol in gesprek te blijven. “Doel daarvan is om beperkingen voor de KLM-operatie en onze klanten te voorkomen”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Overigens zal KLM de tickets die in Nederland niet op de markt komen, wel proberen in het buitenland te verkopen aan reizigers die op Schiphol overstappen. Die overstappers tellen namelijk niet mee voor het maximum van Schiphol, want zij hoeven hier niet door de veiligheidscontrole.

Ook deze week is het druk op Schiphol en moeten reizigers rekening houden met extreem lange wachtrijen. Sommige reizigers misten door de drukte hun vlucht gisteren.

Volgens een woordvoerder is het vandaag veel minder druk dan gisteren. “Bij vertrekhal 1 staan wel reizigers buiten in de rij, tot aan de helft van de tent, maar die rij loopt gewoon door. Het is niet zo’n extreem lange rij zoals we gisteren hebben gezien”, aldus de zegsman.

Schiphol krijgt vandaag 162.000 reizigers te verwerken. “Voor vandaag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben we een beheersbare operatie. Het is nog te vroeg om iets over het weekend te zeggen”, stelt de woordvoerder.