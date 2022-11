Koningsgezin bij ‘De eeuw van Juliana’

AMSTERDAM – De Nieuwe Kerk Amsterdam presenteert de koninklijke tentoonstelling: De eeuw van Juliana. Een rijke presentatie met ruim honderd kunstobjecten uit de Koninklijke Verzamelingen. De start was 15 oktober, tot 9 april is de tentoonstelling te zien voor het publiek. Vandaag waren de Koning, Koningin Máxima, de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane te gast.

Aan de vooravond van het 75-jarig jubileum van haar inhuldiging als Koningin der Nederlanden, presenteert De Nieuwe Kerk Amsterdam een tentoonstelling over Juliana en haar bijzondere koningschap. De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen is een meerstemmige biografie over een geliefde koningin. Een veelbewogen eeuw wordt gespiegeld aan haar persoonlijkheid en haar idealen. Juliana wordt vaak getypeerd als ‘vorstin naast de rode loper’, eigenzinnig en wars van protocol. Geliefd om haar eenvoud en menselijkheid. Maar zij was ook staatshoofd in een eeuw die werd getekend door ongekende tegenslagen én spectaculaire voorspoed.

J.J.M. Guy de Coral, Prinses Juliana poseert bij Paleis Het Loo met speelgoed, een geschenk van de Franse president Armand Fallières, 1911. Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

Het jubileum van de inhuldiging is de aanleiding om anno 2022 terug te blikken. De generatie die haar persoonlijk heeft meegemaakt ontmoet een generatie voor wie zij bovenal een historische figuur is. Samen kijken ze terug op haar veelbewogen leven. Juliana wilde – en dat weten we dankzij interviews – een moderne vorstin zijn en verbinden. Een keur van historici en experts, onder wie biografen van toen en nu, hebben over haar geschreven. De tentoonstelling geeft context en beoogt een compleet en ook persoonlijk beeld te geven van deze opmerkelijke vorstin. De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen is te zien vanaf zaterdag 15 oktober tot en met 10 april 2023.

De roerige wereld van de twintigste eeuw

Juliana’s regeerperiode (1948–80) stond in het teken van herstel en verandering. Van de naoorlogse wederopbouw, de onafhankelijkheid van Indonesië en Suriname en de Koude Oorlog tot de komst van grote groepen gastarbeiders, de AOW, echtscheidingen en secularisatie. In de eeuw van Juliana raakte Nederland in een stroomversnelling. De tentoonstelling zet ons land en haar persoon naast elkaar met bekende en onbekende ooggetuigen die hun herinneringen aan Juliana delen in beeld en geluid. Door de ogen van onder meer Noraly Beyer, Elsbeth Etty, Kathleen Ferrier, Herman Pleij en Paul Rem leren we de jonge prinses kennen op weg naar volwassenheid en zien we haar uitgroeien tot een standvastig staatshoofd in de roerige wereld van de twintigste eeuw.

Een rijke collectie

In een spectaculaire paleissetting reizen bezoekers naar de koninklijke wereld van Juliana en langs belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Ruim vierhonderd objecten worden gepresenteerd: persoonlijke bezittingen, beeldende kunst, historische documenten en fotografie, bekende avondjaponnen, bijzondere filmfragmenten, koninklijk servies en meer. Variërend van gouden geschenken uit voormalig Nederlands-Indië, haar iconische inhuldigingsjurk, kleurrijke angisa’s (hoofdoeken) uit Suriname, de typerende Juliana-brillen, kinderkleding en speelgoed tot een compleet gedekte tafel in de setting van een glamorous staatsbanket en de Rolls Royce met monogram van de vorstin. Met ruim honderd objecten zijn de Koninklijke Verzamelingen de grootste bruikleengever van de tentoonstelling. De instelling organiseert de openstelling van de paleizen en beheert en ontsluit de bijzondere historische (maar ook hedendaagse) collecties die de geslachten Nassau en Oranje-Nassau in de loop der eeuwen bijeenbrachten en verzamelden. Andere objecten in de tentoonstelling zijn afkomstig uit tientallen musea en privécollecties.

Koningin Juliana en Prins Bernhard op vakantie in Porto Ercole, Italië, 1968 © Bettmann/Getty Images

Het rood-wit-blauwe-Juliana-busje

De Nieuwe Kerk is op reis gegaan om herinneringen en verhalen over Juliana op te halen. Een zoektocht naar ooggetuigen en anekdotes. Met een opvallend ‘rood-wit-blauw-Juliana-busje’ is een route door het hele land afgelegd. Alle twaalf provincies werden bezocht, waarbij tientallen verhalen zijn opgehaald. Een selectie verschijnt straks in de tentoonstelling.

Eén keer in de tien jaar pakt De Nieuwe Kerk uit met een koninklijke tentoonstelling. Eerdere presentaties waren Ja, ik wil! (2002) over koninklijke huwelijken en Ingehuldigd! (2013) over de Oranjes en De Nieuwe Kerk. Ook bij deze eerdere tentoonstellingen waren de Koninklijke Verzamelingen de majeure bruikleengever.