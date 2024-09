Economie Lenen zou iets goedkoper moeten worden Dick Drayer 18-09-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) verlaagt de beleningsrente met 0,50 procentpunt, van 5,75 procent naar 5,25 procent. Dit besluit komt door de stabiele deviezenpositie van de monetaire unie en de verwachtingen van dalende rentetarieven wereldwijd. Voor consumenten kan dit besluit mogelijk gevolgen hebben voor de kosten van leningen en kredieten.

De deviezenpositie van de monetaire unie verwijst naar de hoeveelheid buitenlandse valuta (zoals Amerikaanse dollars of euro’s) die de Centrale Bank in reserve heeft. Deze reserves zijn belangrijk om betalingen te kunnen doen aan het buitenland, zoals voor de import van goederen of voor het aflossen van buitenlandse schulden. Een stabiele deviezenpositie betekent dat er voldoende buitenlandse valuta beschikbaar is, wat bijdraagt aan de economische stabiliteit en het vertrouwen in de munt van de monetaire unie.

De beleningsrente is het percentage dat commerciële banken moeten betalen wanneer zij geld lenen bij de CBCS. Als banken zelf te weinig geld hebben, kunnen zij bij de centrale bank lenen tegen dit tarief. Wanneer de beleningsrente lager is, kunnen banken goedkoper geld lenen, wat hen in staat stelt om mogelijk lagere rentes aan hun eigen klanten aan te bieden. Dit zou kunnen leiden tot goedkopere leningen voor consumenten, zoals hypotheek- en autoleningen.

De Centrale Bank heeft besloten de beleningsrente te verlagen vanwege positieve economische vooruitzichten en een verwachte daling van de Federal funds rate in de Verenigde Staten. De Federal funds rate is de rente die de Amerikaanse centrale bank hanteert en omdat de gulden is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, heeft dit direct invloed op de rentetarieven in Curaçao en Sint Maarten.

Doordat de inflatie begint af te koelen en de economische groei vertraagt, verwacht men dat de Amerikaanse rente ook zal dalen. De Centrale Bank anticipeert hierop door haar eigen rentetarieven te verlagen.

Consumenten

Voor de consument kan deze renteverlaging betekenen dat het goedkoper wordt om geld te lenen. Commerciële banken kunnen, door de lagere beleningsrente, mogelijk de rente op leningen en kredieten verlagen. Dit maakt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten of een lening voor een grote aankoop, zoals een auto. Ook bedrijven kunnen profiteren van deze ontwikkeling, wat hen zou kunnen aanmoedigen om meer te investeren.

Al blijft het de vraag of de banken op Curaçao bereid zijn om hun klanten hierin tegemoet willen komen. Niet alle banken zullen de lagere rente direct doorvoeren in hun tarieven voor consumentenleningen. In een grotere economie is het belangrijk dat consumenten goed rondkijken en vergelijken voordat ze een lening afsluiten, in een kleine eilandeconomie is de mogelijkheid er nauwelijks.

Vooruitzichten

De verlaging van de beleningsrente komt op een moment dat de economie van Curaçao en Sint Maarten zich herstelt. Toerisme, een belangrijke bron van inkomsten, blijft groeien. Volgens José Jardim, economisch directeur van de Centrale Bank, nemen de inkomsten uit toerisme en transportdiensten in 2024 verder toe. Dit zorgt voor een toename van de buitenlandse deviezenreserves, wat goed is voor de economische stabiliteit van de monetaire unie.

Daarnaast wordt verwacht dat de import van goederen, voornamelijk door de detailhandel en de bouwsector, zal toenemen. Dit is een positief teken voor de binnenlandse vraag en investeringen in zowel Curaçao als Sint Maarten.

Toekomst

Hoewel deze renteverlaging consumenten mogelijk wat verlichting kan bieden bij het afsluiten van leningen, waarschuwt de Centrale Bank dat zij de economische situatie nauwlettend blijft volgen. Als de economische omstandigheden verslechteren, kan het beleid opnieuw worden aangepast.

Voor nu lijkt de verlaging van de beleningsrente een positieve stap voor zowel consumenten als bedrijven, met de hoop dat het de binnenlandse economie zal blijven stimuleren. Maar het blijft belangrijk om de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten te houden, aangezien deze invloed hebben op de rentetarieven in de toekomst.

