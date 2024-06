Media Maarten Schakel weg bij ParadiseFM Redactie 05-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bekende radiopresentator en stationmanager Maarten Schakel stapt op bij Paradise FM. Reden voor zijn vertrek is de overname van de radiozenders Paradise FM en HITradio 915 per 3 mei. Mediaventures Curaçao NV, van Kees Baas bezat de zendlicenties en is gekocht door Wout Tieleman van onder andere Knuku Aquaresort en Joris Reer, die ook als radiopresentator bij het station werkt.

Kort voor de aankondiging van de overname kreeg Schakel de boodschap te horen dat de overname al een aantal maanden was voorbereid. “Ik heb van veel mensen de reactie gehad dat ze verrast waren dat mijn naam daar niet bij stond. Ik was zelf ook volslagen verrast, ik wist van niks.”

Joris Reer en Maarten Schakel kwamen beiden over van Dolfijn FM om het station weer nieuw elan te geven. Schakel had vanuit die relatie verwacht ook betrokken te worden bij deze overname, wat dus niet het geval was. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat na hoe dit allemaal gegaan is, ik niet meer bij Paradise kan horen. Dat vind ik erg jammer na vier jaar onvoorwaardelijk bouwen aan de zender.”

De luisteraar zou hier niets van merken, beloofde de kersverse mede-eigenaar Joris Reer een maand geleden, maar dat loopt nu toch anders. “Volgende week donderdag is tot nader order mijn laatste uitzending op deze zender”, aldus Schakel.

Het is ‘een weloverwogen keuze’ geweest, verklaart Schakel, die achttien jaar op de Curaçaose radio te horen was; eerst bij Dolfijn en de afgelopen jaren bij Paradise. “Waar de weg nu naartoe leidt, weet ik nog niet. Ik weet ook niet wie ik ben zonder radio. Een soort vis op het droge, denk ik.”

In reactie op het vertrek van Schakel zegt Reer: “Media Ventures (Paradise FM & HITradio 915) betreurt het ten zeerste dat Maarten Schakel heeft besloten de zenders te verlaten. De gesprekken die zijn gevoerd over de toekomst waren wat ons betreft hoopvol. We respecteren zijn keuze en wensen hem alle geluk toe in de toekomst. Mede dankzij Maarten zijn de twee radiozenders op het niveau gekomen waar ze nu zijn. Daar blijven we hem dankbaar voor.”

Schakel heeft naar eigen zeggen ‘honderd halve ideeën, maar nog niets concreets’. “De opmerking ‘waar één deur sluit, gaan tien nieuwe open’ heb ik veel gehoord.” Hij heeft naar eigen zeggen ‘straks genoeg tijd voor koffie’.