Man overlijdt door elektrische schok

WILLEMSTAD – Een man is gisteren overleden nadat hij tijdens werkzaamheden met een compressor een elektrische schok kreeg. Het incident gebeurde rond 11 uur ’s ochtends in de Commanchestraat.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Een forensisch team van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het arbeidsongeval. Volgens getuigen had de man een wond op zijn hoofd toen hij de elektrische schok van 220V kreeg. Dit zou erop kunnen wijzen dat hij mogelijk achterover is gevallen en zijn hoofd heeft gestoten tegen een blootgestelde stroombron.