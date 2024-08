Nieuws Curaçao Marineschip Zr.Ms. Tromp bezoekt Curaçao na 12 jaar Redactie 22-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Marine

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Tromp zal op maandag 26 augustus na 12 jaar weer afmeren in Willemstad, Curaçao. Dit is de laatste haven die het luchtverdedigings- en commandofregat aandoet voordat het na een zes maanden durende missie huiswaarts keert.

Tijdens de ceremoniële binnenkomst maandag om 09.30 uur bij de St. Annabaai zal het schip 21 saluutschoten afvuren ter ere van de koninkrijksvlag en de Gouverneur van Curaçao. Fort Krommelijn zal dit saluut beantwoorden met eenzelfde aantal schoten.

De missie van Zr.Ms. Tromp, genaamd Pacific Archer, stond in het teken van het bevorderen van veiligheid en stabiliteit in de Stille Oceaan en het versterken van internationale samenwerking. Het schip nam deel aan verschillende internationale oefeningen, waaronder de grootste maritieme oefening RIMPAC bij Hawaï, en werd ingezet voor operaties in de Zuid-Chinese Zee en Bab-El-Mandeb.

De reis begon in Den Helder en leidde via de Middellandse Zee naar de Indo-Pacific, waarna het schip via het Caribisch gebied terugkeert naar Nederland.

Helikopter

Zr.Ms. Tromp is een van de vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Koninklijke Marine. Met geavanceerde radar- en wapensystemen aan boord, inclusief een NH-90 helikopter, speelt het schip een belangrijke rol in de luchtverdedigingstaken van de marine.

