Kralendijk – De MCB op Bonaire is door privacy waakhond CBP-BES op de vingers getikt. De bank mag geen sancties opleggen als een klant geen onnodige persoonsgegevens wil afgeven.

Zo is één kopietje van een sedula meer dan voldoende. MCB mag de klant niet overvragen omdat het administratiesysteem niet goed is ingericht. Ook het vragen van ‘nice to know’ informatie is niet toegestaan. MCB heeft beterschap beloofd.