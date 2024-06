Overheid Medewerkers Belastingdienst Curaçao krijgen IMF-certificaat Redactie 17-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao heeft sinds eind 2021 grote stappen gezet om haar functioneren te verbeteren. Uit een nulmeting op basis van het TADAT-model van het IMF bleek dat de belastingdienst op 26 van de 32 indicatoren een D-score behaalde, de laagste score. Direct daarna werd een plan opgesteld om interne processen te verbeteren, met een belangrijke rol voor ICT en data-analyse.

Het TADAT-model, wat staat voor Tax Administration Diagnostic Assessment Tool, is een instrument ontwikkeld door het International Monetary Fund. Het doel van dit model is om de efficiëntie en effectiviteit van belastingdiensten te beoordelen en te verbeteren.

Het TADAT-model bestaat uit 32 indicatoren die het functioneren van een belastingdienst meten. Deze indicatoren zijn ingedeeld in negen prestatiedomeinen, zoals het tijdig indienen van belastingaangiften, het tijdig betalen van belastingen, en het behandelen van bezwaarschriften.

Scores worden toegekend op een schaal van A tot en met D, waarbij A de hoogste en D de laagste score is. Door deze scores kunnen belastingdiensten inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten en gerichte verbeteringen doorvoeren.

In de afgelopen jaren zijn veel administratieve achterstanden weggewerkt en zijn diverse procesverbeteringen doorgevoerd. Ondanks deze vooruitgang is er nog een lange weg te gaan om het gewenste niveau te bereiken. De inzet van alle medewerkers is hierbij cruciaal. Om dit te ondersteunen, hebben alle leidinggevenden van de belastingdienst een intensief trainingsprogramma gevolgd over het TADAT-model.

Dit programma behandelde de belangrijkste processen van een moderne belastingdienst, zoals het tijdig indienen van aangiften, het betalen van verschuldigde belastingen en de behandeling van bezwaarschriften.

De leidinggevenden hebben hierdoor een breder inzicht gekregen in de criteria voor een goed functionerende belastingdienst. De TADAT-examens, afgenomen onder toezicht van IMF-functionarissen via een live video-verbinding, vonden plaats in een leslokaal van het belastingkantoor aan de Regentesselaan, dat momenteel wordt gerenoveerd.

Op donderdag 13 juni ontvingen zestien leidinggevenden hun TADAT-certificaat tijdens een ceremonie in het WTC. Deze certificering draagt bij aan de verhoging van de kennis van de medewerkers en de verbetering van de dienstverlening.

In het vierde kwartaal van dit jaar voert een team auditors van het IMF opnieuw een evaluatie uit om de voortgang van de belastingdienst te beoordelen.