Meedogenloze crimineel Shaville ‘Heartless’ Parris ook in hoger beroep levenslang

PHILIPSBURG – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad heeft vandaag forse straffen opgelegd aan drie mannen die een hecht team van meedogenloze moordenaars vormden en die nietsontziend afrekenden met hun slachtoffers.

De hoofdverdachte, Shaville ‘Heartless’ Parris (30) van St. Kitts & Nevis werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, net als in eerste aanleg, zijn compagnon Rombley Ramshahai kreeg 30 jaar en het derde teamlid, Akeba Sambo Williams moet bijna 20 jaar zitten.

Zij hebben zich schuldig gemaakt aan liquidaties en pogingen daartoe in Sint Maarten in de jaren 2018, 2019 en 2020.

Uit anonieme informatie verzameld door de politie blijkt dat Parris banden heeft met No Limit Soldiers (NLS)-lid Irvin ‘Nuto’ Wawoe en mogelijk voor hem heeft gewerkt als huurmoordenaar.

Wawoe woonde ooit op Sint Maarten. Zijn compagnon en vriendin werden hier doodgeschoten en Wawoe ontsnapte in 2014 aan liquidatie in de gevangenis op Sint Maarten.

Moord in de Middleregion op Sint Maarten

Winkelend publiek

Parris is schuldig bevonden aan de moorden op Ishmael Brumant en mededader T. Bass in 2019, en die op Jonathan Williams in 2018 en verder aan poging tot moord op een vijftal andere personen.

Op 28 oktober 2019 registreerden bewakingscamera’s hoe twee mannen met pistolen in de hand naar een mini-market in Middle Region op Sint Maarten renden waar Brumant en drie andere mannen zaten.

De gewapende mannen openden het vuur. Ze doodden Brumant en verwondden twee van de drie anderen. Het had eerder op de dag geregend en één van de twee daders gleed uit. De andere schutter, die gemaskerd was, raakte mededader Bass per ongeluk in de buik, hij stierf korte tijd later ter plekke.

Ondertussen achtervolgde de andere schutter vergeefs de mannen die hij niet direct had kunnen liquideren maar hij vluchtte uiteindelijk in een witte Kia Picanto.

Het Hof vond bewezen dat de gemaskerde schutter Parris was geweest. Belangrijk bewijs is dat in een woning waar Parris werd aangehouden een Glock 17-pistool is gevonden die bij de schietpartij is gebruikt en later ook bij een poging tot moord, in januari 2020. Verder zijn er telefoontaps en WhatsApp-berichtjes van de verdachten.

Soggy Dollar

Op 5 augustus 2018 werd Jonathan Wiliams op Sint Maarten in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten in zijn auto, in Simpson Bay. Hij had net een lange feestnacht erop zitten, in de populaire club Soggy Dollar.

Een auto blokkeerde het voertuig van Williams toen hij achteruit een parkeerplaats uitreed. Een gemaskerde man stapte van de achterbank met een vuurwapen in zijn hand. Even later schoot die man Williams drie keer van dichtbij door het hoofd. De schutter stapte vervolgens weer in de auto, die in de richting van de Franse kant van het eiland vluchtte.

De vluchtauto werd ongeveer drie weken na de moord verlaten teruggevonden in French Quarter. DNA van Parris werd gevonden op de handgreep van de linker achterdeur, dat was de deur waar de schutter in en uit was gestapt.

Moszkowich

Advocaat Yehudi Moszkowicz nam de zaak van Parris in hoger beroep over. Moszkowicz sprak van een ‘zeer complex dossier’ maar zei tegen crimesite.nl destijds: “Ik denk oprecht dat hij voor de moorden vrijgesproken kan worden en levenslang ervan af gaat”.

Dat blijkt nu ijdele hoop. Parris krijgt levenslang van het Hof omdat, zo verwoordden de drie rechters, de samenleving blijvend tegen hem beschermd moet worden. De verdachten en het openbaar ministerie hebben veertien dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.