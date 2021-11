Meerderheid Tweede Kamer wil geen Tula in het Nederlandse onderwijs

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen Tula of andere vrijheidsstrijders in het Koninkrijk in de geschiedenisboekjes op school.

Een motie van Sylvana Simons van de politieke partij BIJ1 om dat te bereiken, haalde het niet. Ook Jorien Wuite van D66 steunde de motie. 82 Kamerleden stemde uiteindelijk tegen, waaronder die van VVD, het CDA, de PVV en de SGP en andere kleine partijen. Simons wilde ook dat er onderzoek kwam naar antikoloniale verzetshelden, maar steun voor dat idee kreeg ze dus ook niet.



