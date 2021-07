Messi wint eindelijk Copa América

Lionel Messi heeft het eindelijk gedaan. Na zoveel liefdesverdriet in de kampioenschapsfinale met Argentinië, won de 34-jarige Messi zijn eerste grote titel. In de Copa America-finale van 2021 in Rio de Janeiro werd het 1-0 tegen aartsrivaal Brazilië.

De Copa America-triomf maakte een einde aan een 28-jarige droogte voor Argentinië, dat in 1993 voor het laatst de titel behaalde. Het was ook de eerste keer dat Brazilië er niet in slaagde een Copa America-toernooi te winnen op eigen bodem.

Een doelpunt van Angel Di Maria in de 22e minuut was alles wat Argentinië nodig had in een pittige finale met negen gele kaarten. Middenvelder Rodrigo De Paul, die de beste speler op het veld was, vond Di Maria op de rechtervleugel met een lange steekpass die met een lob doelman Ederson van Brazilië verschalkte.

Brazilië bracht versterkingen in de tweede helft, maar kon niet imponeren. De Argentijnse doelman Emiliano Martinez moest in de tweede helft bij twee belangrijke acties ingrijpen, waarbij hij schoten van Richarilson en Gabriel Jesus pareerde. Een strafschop was ook niet aan Brazilië besteed. Gabriel Jesus viel, maar de gelijkmaker kwam niet.

Messi had een geweldige kans om zijn stempel op de wedstrijd te drukken met nog twee minuten te gaan, maar hij aarzelde ongewoon en gleed uit in een 1-tegen-1 situatie met Ederson, die daardoor de kans kreeg om de bal van zijn voeten te scheppen. Het zal hem niets schelen. Messie heeft zijn trofee bij Argentinië en hoeft die ene vraag nu nooit nooit meer te horen.

Messie eindigde het toernooi als medetopscorer met vier doelpunten. Hij werd samen met de Braziliaan Neymar verkozen tot beste speler van de Copa.