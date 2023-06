Minister van Financiën stelt verhoging van normering topinkomens voor

WILLEMSTAD – Het maximum inkomen voor functionarissen in overheids of semi-overheidsdienst gaat naar 385.000 gulden per jaar. Dat meldt minister van Financiën Javier Silvania, die de conceptregeling daarvoor bij Juridische Zaken heeft gelegd.

De verhoging is iets meer dan dertig procent over het huidige norminkomen van 295.000 gulden. Deze verhoging hangt samen met het aflopen van de tijdelijke COVID-solidariteitsmaatregelen, waarbij een korting van 25 procent werd toegepast. Per 1 juli wordt deze korting ingetrokken.

Het salaris van de minister-president dient als basis voor de berekening van de bezoldigingsnorm. Minister Silvania heeft het hoofd van Juridische Zaken gevraagd om uiterlijk 9 juni te reageren, zodat de regeling geformaliseerd en tijdig gepubliceerd kan worden.