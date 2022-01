Minister van Volksgezondheid, Dorothy Pietersz-Janga positief getest

20 Gedeeld

Minister Dorothy Pietersz-Janga is op oudejaarsdag positief getest op covid19. Dat heeft zij via een persbericht en op sociale media laten weten. Eerder vandaag waren geruchten hierover al via verschillende radiostations op het eiland te horen.

De minister van Volksgezondheid zit in isolatie en zegt alle protocollen te hebben gevolgd die de regering vereist nadat ze positief was bevonden. Waarom ze er nu pas mee naar buiten komt is onduidelijk.

Eerder kreeg de minister kritiek nadat ze weigerde haar vaccinatiestatus te communiceren en niet achter het vaccinatiebeleid van haar eigen kabinet te staan. Of ze gevaccineerd is of niet is nog steeds onduidelijk, wel heeft ze inmiddels gezegd achter het beleid van haar eigen regering te staan.

Dankwoord

Haar gezondheidstoestand is stabiel gelet op haar herstel dat met kleine stapjes vooruit gaat.

In het persbericht wil ze nadrukkelijk gebruik maken van de mogelijkheid om iedereen op het hart te drukken de maatregelen van de overheid te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven, indien dat mogelijk is. “Zorg voor de ander door goed voor jezelf te zorgen”, schrijft ze. “Om te voorkomen dat het virus verder verspreid.

Ze bedankt een ieder die haar snelle beterschap heeft gewenst en die bezorgd was om haar gezondheid. Zodra zij haar isolatie mag beëindigen, zal ze dat direct communiceren.