Politie en Justitie Moordenaar Boechi blijft volhouden onschuldig te zijn Dick Drayer 20-09-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto: Èxtra

WILLEMSTAD – Christopher Zimmerman, die eerder tot 22 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Ruchendell “Boechi” Windster, heeft opnieuw gezegd onschuldig te zijn. Gisteren diende de eerste pro forma zitting in hoger beroep.

Boechi werd in de nacht van 9 december 2022 doodgeschoten. De rechter in eerste Aanleg stelde vast dat Zimmerman zes tot zeven keer op Boechi vuurde, waarvan de rapper vier keer geraakt werd.

Naast Zimmerman werd in Eerste Aanleg ook Churendi Coffie verantwoordelijk gehouden voor de moord op Boechi. De rechtbank oordeelde in destijds dat Coffie de chauffeur van het vluchtvoertuig was en dat hij samen met Zimmerman de moord vooraf had gepland.

De zaak werd gisteren pro forma behandeld en op 12 december vindt de volgende pro-formazitting plaats. De definitieve behandeling van de zaak wordt eind januari 2025 verwacht.

