Morgen afscheid Statenvoorzitter Millerson

Willemstad – Morgen kan iedereen afscheid nemen van William Millerson. De voormalige Statenvoorzitter overleed twee weken geleden na een kort ziekbed aan kanker.

Het afscheid voor publiek is in het vakbondsgebouw van PWFC. Daar kunnen mensen terecht vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur. Eerder in de ochtend zijn er verschillende plechtigheden, waaronder bij de Staten, het partijgebouw van de PAR. Ook de regering en andere hoge colleges zijn aanwezig om afscheid van Millerson te nemen.

