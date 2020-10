Muurschildering Enith Brigitha onthuld

Foto: Èxtra

Curaçao heeft er een muurschildering bij. Gisteren werd die onthuld bij het SDK- stadion. Het gaat om een muurschildering van Curaçaos’ grootste zwemkampioen Enith Brigitha.

De muurschildering is een onderdeel van een project om SDK te promoten.

Brigitha was de eerste zwarte vrouw die een Olympische medaille won voor Nederland. Voor dat land deed ze mee aan de Olympische Spelen in München in 1972 en die van 1976, in Montreal. Daar haalde ze bronzen medailles op de 100 meter en 200 meter vrije slag. Ze was de eerste zwarte zwemmer die olympische medailles won.

Het kunstwerk is geschilderd door Jhomar Loaiza.