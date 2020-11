23 Gedeeld

Willemstad – Het was een nat weekend op Curaçao. Hevige regenval op het hele eiland veroorzaakte op bepaalde delen veel overlast. Ook voor vandaag en morgen verwacht de Meteo regen en onweer.

De meeste regen viel gisteren bij het Spaanse Water. 10,6 millimeter. Dat is 10 liter water per vierkante meter.

Zaterdag was het nog natter en viel de meeste regen nog in Steenrijk, 42 millimeter regen in totaal.

Behalve een nat pak voor sommige mensen, waren er geen andere narigheden door de regen.

Lees ook: