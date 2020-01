National Alliance wint verkiezingen Sint Maarten

Philipsburg – De verkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de National Alliance met 35 procent van de stemmen. Deze partij leidt momenteel al de interim-regeringen krijgt 6 zetels.

Als tweede kwam de UP Party van voormalig leider Theo Heyliger uit de bus, met 24 procent van de stemmen. Goed voor vier zetels. In totaal werden vijf partijen gekozen in het parlement van 15 zetels.

In totaal is 59 procent van de stemgerechtigden in Sint-Maarten naar de stembus gegaan. Die opkomst is nog nooit zo laag geweest.