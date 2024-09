Nieuws uit Nederland Nederland bereidt uitbreiding kinderbescherming naar Curaçao voor Dick Drayer 23-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Ennia.com

DEN HAAG – De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft in antwoorden op Kamervragen verduidelijkt hoe Nederland de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en misbruik wil uitbreiden naar Curaçao. De vragen komen voort uit een werkbezoek van de Vaste Kamer Commissie van Justitie en Veiligheid aan Bonaire en Curaçao.

Het gaat hier om de ratificatie van het Verdrag van Lanzarote, een Europees verdrag dat gericht is op de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Minister Van Weel bevestigde dat het Verdrag, dat in oktober 2007 is ondertekend, inmiddels is goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden en sinds 1 juli 2010 van kracht is voor Europees Nederland. Nederland heeft het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) aangewezen als de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van het Verdrag.

Voor Curaçao wordt momenteel onderzocht of het NFI ook de rol van Centrale Autoriteit kan vervullen. Deze beoordeling is cruciaal voor de uitbreiding van het Verdrag naar Curaçao. Zodra deze evaluatie is afgerond en het NFI geschikt wordt bevonden, zal het Verdrag ook op Curaçao van kracht worden.

De Nederlandse minister benadrukte het belang van internationale samenwerking en de noodzaak om consistente beschermingsmaatregelen te hebben binnen het hele Koninkrijk. “Het is essentieel dat we dezelfde hoge standaarden hanteren om kinderen te beschermen, ongeacht hun locatie binnen het Koninkrijk,” aldus Van Weel.

