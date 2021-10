Nederlanders gaven meer geld uit aan vakantie

22 Gedeeld

Nederlanders gaven dit jaar meer geld uit aan vakantie dan de jaren hiervoor. Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor.

Gemiddeld geven Nederlanders 2382 euro uit. Dat was 1500 euro, een stijging van 60%. Volgens Zoover komt dat omdat mensen veel vaker een luxe hotel boeken. Een kwart van de boekingen was bij 5-sterren hotels. Ook boeken de meeste mensen all inclusive, zodat ze het resort niet per se hoeven te verlaten. Curaçao staat niet in de top drie van meest geboekte reizen. Daarin staan Spanje, gevolgd door Griekenland en Turkije.

