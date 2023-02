Nieuwe helikopters Kustwacht Caribisch Gebied operationeel

WILLEMSTAD – De Kustwacht Caribisch gebied heeft twee nieuw helikopters voor search and rescue in bedrijf genomen. Defensie sloot hiervoor een contract af met Bristow Nederland B.V.. Die firma onderhoudt de toestellen ook en levert de bemanningen.

Met de levering heeft de Kustwacht twee SAR-helikopters die binnen 20 minuten in de lucht kunnen zijn.

Agusta Westland 189

Het gaat om twee helikopters van het type Agusta Westland 189. Bristow vliegt en onderhoudt de toestellen voor een periode van 10 jaar. De toestellen bieden plaats aan negentien personen exclusief bemanning. Aan boord zitten standaard twee vliegers, een lierbedienaar, een reddend zwemmer en een ambulanceverpleegkundige.

Met het interim contract met Bristow heeft de Kustwacht haar vliegcapaciteit van de helikopter voor haar dienstverlening gewaarborgd.

Van de twee helikopters is op dit moment één in de kustwachtkleuren en de andere in de kleuren van het bedrijf Bristow. Halverwege dit jaar zijn beide nieuwe helikopters in de kustwachtkleuren.