Nieuwe rotatie ‘Compagnie in de West’ van start

WILLEMSTAD – Middels de traditionele peddeloverdracht heeft Kapitein Tom van de Compagnie in de West, rotatie 39 zijn taken overgedragen aan zijn opvolger Majoor Rian van rotatie 40. De Compagnie is een permanente eenheid van de Koninklijke Landmacht in het Caribisch gebied die ondersteuning levert aan de drie hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied.

De vertrekkende eenheid bestaat uit militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen. In de afgelopen maanden heeft deze compagnie diverse oefeningen gedraaid en leverde zij een bijdrage aan het maritieme evenement Velas Latinoamerica Curaçao. Daarnaast stonden zij stand-by tijdens een stormpassage vorige week langs de ABC-eilanden.

Kapitein Tom kijkt terug op een goede periode. “Zojuist heb ik het commando van de Compagnie in de West overgedragen aan mijn opvolger. Morgen zullen wij terugkeren naar Nederland. Ik blik terug op vier intensieve maanden, een waardevolle periode waarin wij als eenheid enorm gegroeid zijn. Ik wil een ieder bedanken voor de prettige samenwerking en onze opvolgers veel succes wensen!”

De nieuwe commandant van de Compagnie in de West, Majoor Rian, kijkt uit naar de komende vier maanden. “Sinds vandaag heb ik de leiding gekregen over Compagnie in de West-40. Met een volledig nieuw samengestelde compagnie vanuit diverse eenheden van het Operationeel Ondersteuningscommando Land gaan we deze mooie uitdaging aan. Ik weet zeker dat we met al onze specialisten van grote meerwaarde kunnen zijn in het Caribisch gebied en ik kijk uit naar de samenwerking met onze collega’s van het Commando Zeestrijdkrachten. Als laatste wil ik het personeel van Compagnie in de West-39 bedanken voor de uitstekende opvang ter plaatse en wens ik jullie een heel fijn verlof toe.”

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land is de eenheid binnen de Koninklijke Landmacht waarin alle operationele ondersteuning is samengebracht. Het betreft hier eenheden van een specialistisch karakter in uiteenlopende vakgebieden. Zo beschikt Compagnie in de West-40 over geniecapaciteit die zorgdragen voor het bouwen en onderhouden van complete (militaire) infrastructuur. Denk hierbij aan wegen, gebouwen, bruggen, water, gas etc. Hiervoor beschikt het over een uitgebreid assortiment aan bouwvoertuigen en gereedschap. Daarnaast maakt ook een verkenningseenheid onderdeel uit van deze rotatie. Deze eenheid is gespecialiseerd in het uitvoeren van verkenningen in een militair operatiegebied, maar kan ook ingezet worden voor bewakings- en beveiligingstaken.

Beide eenheden ondersteunen op regelmatige basis de hulpdiensten en autoriteiten. Het ondersteunen van de lokale autoriteiten is tevens één van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied.

De komende weken zal de nieuwe compagnie zichzelf voorbereiden op de komende rotatie. Dit doen zij door middel van het organiseren van teambuildingsacitiveiten en het afwerken van een intern trainingsprogramma.