Venezuela nieuws Olieproductie Venezuela weer terug op niveau 2019 Redactie 14-07-2024 - 5 minuten leestijd

CARACAS – Het laatste maandelijkse rapport van OPEC registreert de productie door staatsoliebedrijf PdVSA en private partners op 851.000 vaten per dag (bpd) in juni, gemeten door secundaire bronnen. Het cijfer vertegenwoordigt een stijging van 21.000 bpd vergeleken met juni en het hoogste cijfer sinds Washington in januari 2019 een olie-embargo oplegde, aldus Venezuelanalysis.com.

PDVSA meldde een hogere output van 922.000 bpd, een stijging ten opzichte van 910.000 bpd de maand ervoor. Venezolaanse functionarissen hebben herhaaldelijk beloofd de drempel van 1 miljoen bpd te overschrijden. Volgens Reuters bleven de olie-exporten in juni stabiel .

De belangrijkste economische sector van het Zuidamerikaanse land blijft zwaar beperkt door unilaterale dwangmaatregelen. Sinds 2017 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën financiële sancties opgelegd , een exportembargo , secundaire sancties en een hele reeks andere maatregelen die gericht zijn op het elimineren van de buitenlandse inkomsten van Venezuela.

In oktober 2023 gaf de regering-Biden een vergunning van zes maanden af ​​waarmee PdVSA vrij ruwe olie aan klanten over de hele wereld kon verkopen, zonder dat er onbetrouwbare tussenpersonen nodig waren of aanzienlijke kortingen hoefden te worden geheven.

Maar Washington heeft in april opnieuw verregaande sancties ingevoerd, met als argument dat de regering van Nicolás Maduro een verkiezingsafspraak met de harde oppositie niet is nagekomen. De Venezolaanse regering heeft de beschuldiging verworpen en beschuldigt haar Amerikaanse collega’s van “economisch terrorisme”.

Sancties zorgden ervoor dat de olieproductie van Venezuela dramatisch daalde en in de tweede helft van 2020 een decennia-laagte bereikte van rond de 350.000 bpd. Sindsdien is het langzaam hersteld, hoewel de industrie geplaagd blijft door operationele tegenslagen en corruptie . De productie stagneerde sinds Washington eerder dit jaar aankondigde om sancties opnieuw in te stellen, voordat de productie vorige maand weer toenam.

Punto Figo

De beperkingen die dwangmaatregelen met zich meebrengen, hebben ertoe geleid dat PdVSA afhankelijk is geworden van particuliere partners om de productie op te voeren.

De joint venture Petrocabimas, die lichte en zware ruwe olie oppompt uit putten in het westen van Venezuela, stond onlangs in het middelpunt van de belangstelling omdat de minderheidsaandeelhouder, het Spaanse bedrijf Suelopetrol, ontkende dat het zijn belang zou verkopen.

De verklaring van Suelopetrol volgde op een openbare aankondiging van Globalable Holding, onder leiding van de Venezolaanse bedrijfsmagnaat Ricardo Cisneros, dat het Petrocabimas zou vernieuwen met als doel de productie binnen een paar jaar te verhogen van de huidige 12.000 bpd naar 50.000 bpd. PdVSA, dat zestig procent van Petrocabimas bezit, moet nog opheldering verschaffen over de tegenstrijdige berichten over de minderheidsaandeelhouder van het bedrijf.

Globalable stelde in zijn communiqué dat de alliantie het ‘Chevron-model’ zou volgen, verwijzend naar de Amerikaanse oliegigant die de activiteiten in zijn gezamenlijke projecten in Venezuela heeft opgevoerd sinds het eind 2022 een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Financiën kreeg.

De noodzaak om sancties te omzeilen heeft ertoe geleid dat PdVSA de olieveldactiviteiten en de verkoop van ruwe olie heeft overgedragen aan minderheidspartners, met name Chevron , ondanks het feit dat de Venezolaanse wetgeving vereist dat het staatsoliebedrijf deze verantwoordelijkheden op zich neemt.

De vier joint ventures tussen PdVSA en Chevron produceren momenteel ongeveer 200.000 bpd. De Venezolaanse autoriteiten overwegen momenteel een verlenging van het Petropiar-project tussen de twee bedrijven tot 2047, met een investeringsbelofte van US $ 2,39 miljard om de productie te verhogen van 110.000 naar 150.000 bpd.

Caracas heeft geprobeerd de omstandigheden voor buitenlandse investeerders te verbeteren in een poging het economisch herstel te stimuleren. President Nicolás Maduro kondigde onlangs aan dat zijn regering investeringen van “BRICS-landen” had veiliggesteld voor de basisindustrieën van het Zuid-Amerikaanse land.

De Indiase Jindal Group zou naar verluidt een ijzerertscomplex van de Venezolaanse staat willen overnemen. Daarnaast lobbyt de groep bij het Amerikaanse ministerie van Financiën voor een vergunning om een ​​minderheidsbelang te verwerven in de ruwe-olieverwerkingsfabriek Petrocedeño.

In de petrochemische sector gaat de Turkse Yildirim Group, een groot scheepvaart- en mijnbouwconcern, 750 miljoen dollar investeren in de bouw van een ammoniakfabriek in het oosten van Venezuela. Hiervoor hebben ze een overeenkomst gesloten met het staatsbedrijf Pequiven, een petrochemische onderneming.

De zogenaamde “strategische allianties” met betrekking tot publieke activa hebben geen openbaar gemaakte overeenkomstdetails, maar ze komen meestal neer op tijdgebonden concessies die geen veranderingen in eigendomsbelangen omvatten. Sommige sectoren van links Venezuela hebben kritiek geuit op toenaderingspogingen tot de private sector vanwege hun gebrek aan transparantie en verminderde staatsrol.

