Politie en Justitie OM: Minder zware misdrijven, meer jeugddelicten in 2023 Dick Drayer 31-07-2024 - 3 minuten leestijd

Het OM in de tempel, opvallende verschijning in Willemstad | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De cijfers van het Openbaar Ministerie over 2023 laten een verschuiving zien in het type criminaliteit op Curaçao. Het totaal aantal geregistreerde zaken is gedaald van 851 in 2022 naar 815 in 2023. Deze afname van ruim vier procent kan wijzen op veranderende prioriteiten van wetshandhavingsinstanties of een verschuiving in de aard van de criminaliteit.

In 2023 werden er minder zware misdrijven geregistreerd. Het aantal daalde van 379 in 2022 naar 351 in 2023, een daling van bijna 7,5 procent. Dit kan een teken zijn van effectieve preventieve maatregelen of een afname in ernstige criminele activiteiten. Maar niet alle cijfers laten een daling zien. Het aantal jeugddelicten steeg aanzienlijk van 32 naar vijftig, een toename van ruim 55 procent. Deze stijging vraagt om aandacht en gerichte interventies om jeugdcriminaliteit aan te pakken.

Frequent voorkomende criminaliteit, die vaak gevoelens van onveiligheid bij burgers veroorzaakt, steeg ook. In 2022 waren er 249 zaken, terwijl dit aantal in 2023 toenam tot 275, een stijging van ruim tien procent. Deze stijging kan duiden op een toename in kleinere, maar veel voorkomende strafbare handelingen die direct invloed hebben op het dagelijks leven van de inwoners van Curaçao.

De zogenaamde zes-uurszaken, zaken die binnen zes uur worden afgehandeld, lieten een significante afname zien. In 2022 waren er 117 van deze zaken, terwijl in 2023 het aantal daalde naar 80, een afname van ruim dertig procent. Dit kan wijzen op een efficiëntere afhandeling of minder incidenten die binnen deze categorie vallen.

Verkeersdelicten daalden ook aanzienlijk, van 64 in 2022 naar 42 in 2023, een afname van bijna 35 procent. Dit kan een positieve ontwikkeling zijn die mogelijk te danken is aan strengere verkeershandhaving en bewustwordingscampagnes, maar kan ook duiden op minder blauw op straat.

Militaire delicten lieten een lichte stijging zien, van negen naar twaalf zaken. Milieuovertredingen bleven constant met één zaak per jaar.

Misdrijven

Bij misdrijven gaat het dan in 2023 vooral om mishandeling, voorhanden hebben van harddrugs, bedreiging en diefstal met geweld. Het aantal misdrijven was in 2023 laag in vergelijking met het aantal in de jaren vóór de coronacrisis, maar de complexiteit van de zaken is volgens het OM toegenomen. Sinds 2022 zijn meer onderzoeken onder embargo en onderzoeken die twee officieren vergen.

Deze cijfers geven een gemengd beeld van de criminaliteit op Curaçao. Hoewel er minder zware misdrijven en verkeersdelicten zijn, is de toename in jeugddelicten en frequente criminaliteit zorgwekkend. De cijfers benadrukken de noodzaak voor gerichte aanpakken en maatregelen om de veiligheid en het welzijn van alle inwoners te waarborgen. Wetshandhavingsinstanties moeten blijven inspelen op deze trends om een veiliger Curaçao te creëren.

