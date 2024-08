Luchtvaart & Reizen Onrustige vlucht naar Curaçao leidt tot ingrijpen Marechaussee en politie Redactie 12-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een vlucht van Amsterdam naar Curaçao verliep dit weekend onrustig door verschillende incidenten aan boord, waarbij Curaçaose passagiers betrokken waren. Dat meldt de Èxtra. De spanningen liepen zo hoog op dat een aantal passagiers medische hulp nodig had, en de Marechaussee en politie de situatie bij aankomst op Hato moesten afhandelen.

Het eerste incident ontstond toen een Curaçaose man naar het toilet wilde gaan. Hij probeerde langs een Nederlandse passagier te lopen, die met opzet zijn benen omhooghield om te voorkomen dat hij het gangpad kon gebruiken.

Dit leidde tot een confrontatie, waarbij de Curaçaose man een vuistslag op het gezicht van de Nederlandse passagier uitdeelde. De bemanning moest ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen.

Kort daarna ontstond een nieuwe ruzie toen een andere Curaçaose passagier, zichtbaar onder invloed van alcohol, een vrouw naast hem beschuldigde van diefstal van zijn telefoon. De situatie escaleerde snel, met harde woordenwisselingen en bedreigingen.

De vrouw ontkende de beschuldiging en riep de man op zich te gedragen. Uiteindelijk bleek de telefoon vast te zitten tussen de stoelen, wat de spanningen nog verder deed oplaaien toen de eigenaar de situatie als een complot beschouwde.

De rust keerde niet terug, want een derde Curaçaose passagier, ook onder invloed van alcohol, veroorzaakte problemen toen hij niet in staat was te betalen voor de drankjes die hij had genuttigd. Een discussie met het cabinepersoneel volgde, maar uiteindelijk loste de passagier het op door te betalen via een betaalapp op zijn telefoon.

Bij de landing op Curaçao stonden zowel de Marechaussee als de politie klaar bij de deur van het vliegtuig om de betrokken passagiers op te vangen en verdere maatregelen te nemen. De turbulente vlucht eindigde daarmee in een reeks aanhoudingen en onderzoeken naar het wangedrag aan boord.

