Openstelling homohuwelijk Curaçao voor iedereen een mijlpaal

Historisch moment op Curaçao: Eerste burgerlijk huwelijk tussen LGBT-koppel

WILLEMSTAD – Op 27 juli 2024 schrijft Curaçao geschiedenis met het eerste burgerlijke huwelijk tussen een LGBT-koppel. Precies twee weken na het baanbrekende vonnis van de Hoge Raad gaven het lesbische koppel Danika en Melinda elkaar het ja-woord. “Een mijlpaal die het resultaat is van jarenlange inzet voor gelijke rechten”, zegt Human Rights Caribbean (HRC), de het kersversse echtpaar ondersteunde in hun juridisch gevecht.

Voorheen was het voor hen, net als voor vele andere stellen, onmogelijk om hun liefde officieel te bezegelen. “Het was alsof hun relatie niet volledig erkend werd. Maar dankzij de juridische strijd die Human Rights Caribbean vier jaar lang voerde, konden ze eindelijk dit moment beleven waar ze al jaren naartoe hebben geleefd.”

Overwinning

‘’Het is een overwinning voor liefde, gelijkheid en rechtvaardigheid”, zegt HRC-voorzitter Janice Tjon Sien Kie. “Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor onze gemeenschap en een signaal naar de rest van de wereld dat liefde geen grenzen kent.”

De ceremonie op Kranchi was een intieme en emotionele aangelegenheid en verliep vredig. De kinderen van het paar fungeerden als getuigen, een symbolische daad die de verbondenheid van de hele familie onderstreept. “Hun kleindochter bracht de ringen aan, een hartverwarmend moment dat de aanwezigen diep raakte”, zegt Tjon Sien Kie.

Daarnaast verdient – volgens HRC – de medewerking van Kranshi lof. De organisatie van deze historische trouwerij was vlekkeloos. Maar ook in de voorbereiding was de afdeling Publieke Zaken professioneel. Zo was het systeem om paren van gelijk geslacht te registreren direct in werking getreden en op de dag zelf sprak de trouwambtenaar vanuit haar hart. Haar oprechte en meelevende woorden onderstreepten de universele boodschap van ‘liefde is liefde’.

Landhuis

Na de intieme ceremonie bij de burgerlijke stand werd het feest voortgezet bij Landhuis Kranshi, een historische locatie die in 1998 al getuige was van de eerste Caribische LGBT-conferentie. Deze werd destijds geopend door minister van Ontwikkelingssamenwerking Edith Strauss-Marsera. Toen al pleitte bisschop Wim Ellis voor gelijke rechten voor de LGBT-gemeenschap en moedigde hij aan om door te gaan met het zaaien van rozen in de woestijn.

Bovendien is de keuze voor deze locatie bijzonder betekenisvol, omdat het gebouw de eerste burgerlijke stand van Curaçao huisvestte. Het vieren van het eerste burgerlijke huwelijk tussen paren van gelijk geslacht op deze plek lijkt dan ook voorbestemd.

Met dit huwelijk zet Curaçao een voorbeeld in het Caribisch gebied wat betreft de naleving van de rechten van de LGBT-gemeenschap. Sinds het baanbrekende vonnis van de Hoge Raad zijn er al minstens acht LGBT-koppels in ondertrouw gegaan.

“Dit is een overwinning voor iedereen die voor gelijkheid heeft gevochten,” zegt Tjon Sien Kie van HRC. “Het is een teken dat we op de goede weg zijn.”

Nieuwe pagina

Tjon Sien Kie: ‘’Met dit huwelijk is een nieuwe pagina in de geschiedenis van Curaçao geschreven. HRC is ontzettend trots te hebben bijgedragen aan dit historische moment. Moge Danika en Melinda een leven lang gelukkig zijn en een inspiratiebron zijn voor toekomstige generaties. Laten we samen blijven strijden voor een wereld waarin iedereen gelijk is en liefde altijd wint.’’

HRC zegt tevreden te zijn met de samenwerking met Igualdat Kòrsou. “De kracht van dit collectief heeft ervoor gezorgd dat we nu van deze gelijke rechten kunnen genieten. Ik wil iedereen die deel uitmaakt van Igualdat Kòrsou bedanken voor de tienjarige strijd die we hebben gevoerd en met een mooi resultaat vandaag hebben volbracht”, aldus Tjon Sien Kie. Melinda Angel (l) en Danika Marquez (r)

