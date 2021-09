Opnieuw coronadode in het weekend

57 Gedeeld

Het afgelopen weekend is er weer een coronaslachtoffer gevallen. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee op 149. Gisteren lagen er 34 patiënten in het ziekenhuis en 14 op de Intensive Care.

Gisteren werden er 19 mensen positief getest op corona. Er zijn nu in totaal 343 aantal actieve cases op het eiland. Dit aantal is dus gisteren weer iets gedaald, want op zaterdag waren dit nog 363 besmettingen.

