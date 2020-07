Oppositie komt weer niet opdagen

101 Gedeeld

Willemstad – De oppositie is vandaag opnieuw niet verschenen in de Staten. Voor de derde keer kan vers bakken Statenlid Shaheen Elhage niet beëdigd worden.

Dat maakt de weg vrij voor de Koninkrijksregering om in te grijpen. Of dat gebeurt is nog even de vraag.

Er loopt ook een kort geding van Shaheen Elhage om toetreding af te dwingen. Maar zijn advocaat meldt dat er nog geen datum is en pas volgende week mogelijk behandeling is.

