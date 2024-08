Venezuela Oppositieleider Venezuela: Maduro moet transitie toestaan Redactie 16-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto video Edmundo González Urrutia

CARACAS – President Nicolás Maduro van Venezuela moet een “politieke transitie” toestaan. Dat zegt de Venezolaanse oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia.

Volgens de oppositie heeft González Urrutia de verkiezingen gewonnen, maar de kiesraad verklaarde Maduro tot winnaar op zondag 28 juli. Volgens de kiesraad kreeg Maduro 52 procent van de stemmen.

Duizenden mensen zijn sindsdien de straat op gegaan om tegen de verkiezingsuitslag te protesteren. De regering treedt hard tegen hen op. Er zijn zeker 24 doden gevallen en enkele duizenden mensen zijn gearresteerd.

“Ik doe een beroep op Nicolás Maduro: respecteer de wil van het Venezolaanse volk. Je speelt met het leven van miljoenen landgenoten”, zei González Urrutia op een video-opname die op sociale media werd verspreid.”

“Als er geen politieke oplossing komt, zal de economie daaronder lijden”, aldus de oppositieleider. “Zonder een politieke transitie in Venezuela is er geen kans dat we betekenisvolle investeringen kunnen aantrekken.”

90