‘Otrobanda floreert, maar overheid moet niet verzaken’

WILLEMSTAD – Otrobanda is booming. Dat concludeert De vereniging van Antilliaanse Economen. Zij namen deze week polshoogte in het grootste stadsdistrict van Willemstad om de ontwikkelingen zelf te kunnen zien.

Dat deden ze wandelend en sprekend met diverse investeerders en managers, waaronder Corendon dat aan de rand van Otrobanda ligt. Dit hotel is bezig met een forse uitbreiding na een zware coronacrisis, waarbij forse verliezen werden geleden.

Dit jaar gaat het weer voor de wind. De bezittingsgraad is goed, boven de tachtig procent en voor komende maanden zelfs boven de negentig procent met een gemiddelde kamerprijs die een stuk hoger ligt in vergelijking met de tarieven van voor de coronacrisis. De uitbreiding met 311 kamers vordert en de oplevering is in het derde kwartaal van 2023 gepland.

Dat toerisme in de lift zit en er vertrouwen is in het toeristisch product Curaçao blijkt uit de constructie van het Marriott Courtyard; een project dat moeizaam uit de startblokken kwam maar waar nu op volle kracht aan 152 kamers wordt gebouwd en waarvan de oplevering in december van dit jaar op de agenda staat.

Personeel

Bij beide projecten kwam het gebrek aan personeel op Curacao aan de orde. In de bouw is al snel de helft van de bouwvakkers buitenlander en voor de toekomst geldt dat er een zeer groot en nijpend probleem is met het aantrekken van personeel, voor alle afdelingen in de hotels.

De economenclub constateert dat het idee heerst dat er onvoldoende gemotiveerd personeel op Curaçao aanwezig is dat bereid is om ook buiten de “nine to five”-tijden te werken. Men hoeft geen horeca-opleiding te hebben, daar zorgt het hotel zelf voor. Een goede werkinstelling is voldoende en naar zeggen wordt er fors boven het minimum loont betaald als de tips erbij worden opgeteld.

Het probleem lijkt op de korte termijn louter oplosbaar met het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Daarbij kan de overheid meer facilitair optreden door bijvoorbeeld voor de eerste jaren 25 tot dertig procent buitenlanders toe te staan via het automatisch afgeven van een werkvergunning. Nu duurt een aanvraag voor een werkvergunning minimaal zes maanden en de vraag is, of een hotel wel volledig open kan als het opgeleverd is als gevolg van een personeelstekort.

Mangrovepark

Tussen Marriott en Corendon ligt het gloednieuwe mangrove park. Volgens de economen de moeite van een bezoek waard. Maar het park is nog niet open omdat het met enkele onvolkomenheden is overdragen door de overheid voor beheer aan Carmabi.

Zo is er geen balustrade op sommige plekken langs de paden door de mangroven. Dat is een verplichting die de brandweer stelt voor het open mogen gaan. Daarnaast is er nog een probleem met de waterkwaliteit en is het de bedoeling om een bezoekerscentrum te bouwen. Ook moet er nog een plek komen om met kano’s door het park te peddelen.

Foto – Roland de Cuba, Mangrove Park

Kura Hulanda

Het geloof in Kura Holanda is extreem groot. Dat blijkt onder meer uit het grote aantal ondernemers dat zich heeft aangemeld om aan het plein, in het hart van dit project, een winkel, bar of restaurant te mogen openen.

Aan de verbouwing en renovatie van appartementen die in de verhuur gaan, wordt hard gewerkt, evenals aan het exclusieve boetiek hotel Botanica dat per september van dit jaar haar deuren opent voor de eerste toeristen.

Foto Edward Suarer, Hotel Botanica

Was vroeger de toegang tot Kura Hulanda afgesloten met hekken, bij het vernieuwde Kura Hulanda staan de hekken open met als doel dit project een integraal deel uit te laten maken van Otrobanda.

Foto – Berend Veenhuizen, Kura Hulanda

Bario Hotel

Daartegen aanliggend, meer richting de Annabaai, ligt het Bario Hotel. Dit is min-of-meer een voortvloeisel uit een organisch proces in Otrobanda dat begon bij twee ondernemers die in Ser’i Domi gingen wonen en werken.

Vervolgens knapten zij panden op, kochten er een paar bij, organiseerden zij een buurtfeestje onder de naam Kaya Kaya en runnen nu een twintigkamer hotel met bar en restaurant. Trouwens het volgende buurtfeestje, ondertussen beroemde Kaya Kaya-evenement, staat gepland voor eind augustus.

Foto – Kurt Scoop, Bario Hotel

Renaissance

Dat er lokaal vertrouwen is in de toekomst van het toerisme en Otrobanda blijkt ook uit het feit dat de ondernemers van Marriott Courtyard, Kura Hulanda en Bario Hotel allen Curaçaose ondernemers zijn en hun financiering via lokale financiële instellingen loopt.

De economen constateren dat er nog veel meer gebeurt in Otrobanda dat goed is voor de economie en de upgrading van de wijk. Private investeringen zijn booming stellen zij vast: een renaissance is gaande.

Maar publieke investeringen en adequate publieke voorzieningen lopen daarbij achter. Overheidsbeleid, onder meer op gebied van sociale bouw ontbreekt grotendeels. City-management voor Otrobanda en de andere stadsdistricten van Willemstad is een aandachtspunt voor nu en de toekomst met het oog op een duurzame economische ontwikkeling en behoud van het karakter en de authenticiteit van de wijk. Want ook dat laatste is na economie heel belangrijk volgens de economen.