Overheid wil Sehos weer inzetten voor Covid

WILLEMSTAD – De gezondheidsautoriteiten overwegen het Sehos opnieuw te gebruiken voor covid-patiënten. Op die manier kan de druk een beetje van het CMC worden gehaald. Dat meldde premier Gilmar Pisas gisteren in de persconferentie.

Op die manier komt er ook weer ruimte om de geplande zorg weer te hervatten. Die ligt min of meer stil omdat een groot deel van de staf in quarantaine zit of zelf ziek is. Vorige week waren dat ruim tweehonderd van de 1.300 mensen die werken in het ziekenhuis.

Inmiddels zijn met Nederlands geld 34 uitzendkrachten ingehuurd, daar komen nog twintig bij. Het plan om studenten van de verpleegopleiding IFA in te zetten is van tafel. Er is niet genoeg begeleiding voor hen.

