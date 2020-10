PdVSA wil raffinaderij op Curaçao weer exploiteren

Willemstad – PdVSA is opnieuw geïnteresseerd om de Isla raffinaderij te exploiteren. Een delegatie van de Venezolaanse oliegigant is volgens de Èxtra op Curaçao. Ook in augustus was een delegatie op bezoek.

Het staatsoliebedrijf moet nog steeds ontslagvergoedingen betalen en is door de rechter op Curaçao veroordeeld vanwege achterstallige betalingen tot een bedrag van meer dan 50 miljoen dollar.

Dat geld is nog steeds niet betaald. Er loopt op dit moment een rechtszaak in New York, waar Rdk ook meer dan 50 miljoen dollar claimt van PdVSA.

