Pensioenfonds koopt Plaza Hotel

Het Plaza Hotel is aangekocht door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Dat melden bronnen in de pensioen- en verzekeringssector. Vanochtend op de veiling betaalde APC 6,4 miljoen gulden voor het oude en verwaarloosde hotel.

Twee eerdere pogingen om het hotel te veilen mislukten vanwege problemen met bankgaranties. De Girobank, die zelf kampt

met grote problemen, is hypotheekhouder.

Het Plaza hotel kwam in 2014 in de problemen en sloot uiteindelijk in 2018 zijn deuren door onder andere hoge schulden bij nutsbedrijf Aqualectra.

Het hotel in Punda werd een maand later geveild, maar de koop ging toch niet door. Ongeveer 60 mensen verloren hun baan.

Eerder dit jaar concludeerde Randy Neuman, eigenaar van Viva Construction Company dat het hotel gesloopt zou moeten worden vanwege de slechte staat waarin het gebouw verkeert. Alles in het hotel is volgens het bedrijf vernield.