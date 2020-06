Plunderingen in Willemstad, uitgaansverbod tot vrijdagochtend

375 Gedeeld

In het centrum van Willemstad wordt geplunderd. Jongeren met bedekt gezicht slaan ruiten in en halen winkels leeg. Kliko’s en vuilcontainers worden in brand gestoken. In Punda werd eerder vanmiddag een politieauto omvergegooid en in brand gestoken. De politie heeft inmiddels een aantal arrestaties verricht.

De rellen begonnen nadat speciale ME-eenheden van de politie het plein voor Fort Amsterdam hadden schoongeveegd. Dat gebeurde nadat er met projectielen naar de politie werd gegooid en auto’s vernield. De politie schoot in de lucht.

Politieauto in brand

In de loop van de avond verplaatste de onrust zich naar de buitenwijken. Volgens minister van Justitie gaat het niet om betogers, maar om jongeren die aangesloten zijn bij bendes.

De gewelddadigheden in het centrum begonnen vanmiddag toen boze burgers en personeel van vuilverwerker Selikor in een mars naar Fort Amsterdam togen om het aftreden van de regering Rhuggenaath en nieuwe verkiezingen te eisen.

Demonstranten eisen vertrek regering Rhuggenaath

De vuilnismannen hadden vanochtend te horen gekregen dat het bedirjf mensen moet laten gaan en de dienstverlening moet aanpassen omdat de overheid haar reguliere bijdrage niet betaald.

In een persconferentie aan het begin van de avond, meldde minister van Justitie Quincy Girigorie dat korpschef Mauricio Sambo zijn ontslag heeft aangeboden. Dat is aanvaard. Volgens Girigorie hadden de betogers nooit het plein van Forti mogen betreden en kan die fout worden toegeschreven aan de korpschef.

Sambo, in een reactie op vragen van curacao.nu, sluit zich daarbij aan: “Van het politiekorps mag worden verwacht dat het de plek waar onze regering en onze Gouverneur gezeteld is, kan beschermen. Ondanks het feit dat de ME in Fort Amsterdam aanwezig was, is het ons niet gelukt om het binnendringen door de relschoppers te voorkomen. Dat is een blamage voor het hele korps, los van wie, wat en waar had moeten doen. Een blamage die een consequentie moet hebben en die ik op mij neem.”

Uitgaanverbod

De minister kondigde ook een uitgaansverbod aan voor de wijken Punda en Otrobanda. Tot vrijdagochtend 6 uur wordt niemand de binnenstad ingelaten.