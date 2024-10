Politie en Justitie Politie arresteert meerdere verdachten voor gewapende overvallen en schietpartij op Curaçao Dick Drayer 09-10-2024 - 2 minuten leestijd

Kaya Fin Fin | Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De afgelopen dagen heeft de politie van Curaçao meerdere arrestaties verricht in verband met gewelddadige incidenten, waaronder gewapende overvallen en een schietpartij. Bij een aantal van deze zaken is de zoektocht naar verdere verdachten nog gaande, en de autoriteiten blijven onderzoek doen naar de betrokkenen.

In een eerste incident, dat plaatsvond op 27 juni 2024 in Klein St. Michiel, heeft de politie afgelopen maandag een 49-jarige man, C.J.M., gearresteerd op de Rooseveltweg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval. De verdachte is voorgeleid aan een officier van justitie, die zijn voorlopige hechtenis heeft bevolen. Verdere arrestaties in deze zaak worden niet uitgesloten.

Een ander incident vond plaats op dinsdagavond 8 oktober in Kaya Fin Fin, waar een man werd neergeschoten. Omstreeks half zeven ’s avonds ontving de politie meldingen van een schietpartij. Ter plaatse troffen zij een man aan met schotwonden in het bovenlichaam. Hij is met spoed naar het Curaçao Medical Center gebracht. Getuigen verklaarden dat ze na het horen van de schoten een man zagen wegrennen van de plaats delict. De politie zet het onderzoek naar de schutter voort.

Verder hebben agenten op dinsdagmiddag twee mannen gearresteerd in verband met een gewapende overval op een loterijkantoor aan de Kaya Wladimir R.R. “Coco” Balentien. Rond kwart over twaalf overvielen twee mannen het kantoor en eisten onder dreiging van vuurwapens geld van een medewerkster. Na de overval vluchtte het duo in een voertuig, maar de politie wist de auto kort daarna te lokaliseren.

Een achtervolging leidde tot de arrestatie van een 28-jarige verdachte in de John de Poolstraat, en tien minuten later werd ook een tweede verdachte van 31 jaar aangehouden in de Nilda Pintostraat. Tijdens de achtervolging gooiden de verdachten kleding en een vuurwapen weg, die later door de politie in beslag zijn genomen. Ook het voertuig van de overvallers is veiliggesteld voor verder onderzoek. Beide verdachten zijn voorgeleid en blijven in hechtenis voor verder onderzoek.

