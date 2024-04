Nieuws Curaçao Politie houdt 13 Venezolanen aan, 16 nog ‘zoek’ Dick Drayer 2024-04-06 - 2 minuten leestijd

Foto's: Curacao.nu

WILLEMSTAD – De Kustwacht en de Curaçaose politie zijn nog op zoek naar zestien Venezolanen die gisteren via het land van Willy Maal Curaçao binnen kwamen. Zeven mannen en zes vrouwen uit een groep van 29 mensen konden worden aangehouden, onder hen een kind van dertien jaar oud.

De medische situatie van een aantal was slecht. Ze hadden een week in Coro, Venezuela ondergedoken gezeten en hadden bij aankomst op Oostpunt een dag op zee gedreven, zonder eten en drinken.

Een van hen zwaaide naar de kustwacht helikopter, vroeg om hulp en is met een helikopter naar het CMC gebracht met uitdrogingsverschijnselen.

Vanochtend vroeg vond er nog een aanlanding plaats, maar nu bij Sint Joris. Vermoedelijk negen Venezolanen zitten nog ondergedoken. Maar dat kan de Kustwacht niet bevestigen.

Vuurwapens

Bij de grootschalige zoekactie gisteren werd ook een tas met vuurwapens gevonden. Aan wie die tas gelinkt kan worden is onduidelijk. Meestal worden wapens als eerste gedropped en is er geen verband met de Venezolanen die later zijn aanlanden.

Er wordt gespeculeerd dat een deel van de groep, bestaande uit elf Venezolanen snel na aankomst op het eiland is verdwenen, mogelijk met vooraf georganiseerd vervoer vanaf de kust en in bezit van waardevolle “handelswaar”.

Een van de Venezolaanse vrouwen, die werd aangehouden zegt duizend dollar te hebben betaald om de oversteek te maken. “Net als alle anderen.”

Op de vraag of zij beseft welk risico ze heeft genomen, was haar reactie: “Senjor, quedarse en Venezuela tambien nifika morir de hambre o ser asesinado, entonces que opcion tenemos!” Dat betekent vertaald: “Meneer, in Venezuela blijven, betekent ook verhongeren of vermoord worden, dus wat voor optie hebben we?“

Alle aangehouden Venezolanen en de geconfisqueerde wapens zijn overgedragen aan de Immigratiedienst en het Korps Politie Curaçao voor verdere onderzoek.