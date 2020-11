Politie roept moordverdachten op zich te melden

3 Gedeeld

Willemstad – De politie doet een dringende oproep aan drie moordverdachten om zichzelf binnen 48 uur aan te geven.

Het gaat om drie aparte moorden die dit jaar gepleegd werden in Ser’i Papaya, in Brievengat en in Veeris.

Als de drie verdachten geen gehoor geven aan het verzoek van de politie, zullen hun namen en foto’s in de media worden gepubliceerd.