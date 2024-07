Nieuws Curaçao Politie Sint Maarten arresteert verdachte in zaak Arrindell Dick Drayer 22-07-2024 - 1 minuten leestijd

Nederland heeft 20 RST'ers toegevoegd aan het onderzoek

PHILIPSBURG – De politie van Sint Maarten heeft maandag een verdachte gearresteerd in verband met de schietpartij op zakenman en politicus Oliver Arrindell van afgelopen woensdag 17 juli in Cupecoy. Bij deze schietpartij kwam de vrouw van Arrindell om het leven.

Volgens een gezamenlijke persverklaring van het Korps Politie en het Openbaar Ministerie Sint Maarten markeert deze arrestatie een significante stap vooruit in het lopende onderzoek naar de schietpartij. Vanwege de gevoelige aard van de zaak en om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, geven beiden geen verdere details over de aanhouding.

Zo is niet bekend of de arrestatie gaat om de man die schietend op een video staat, waarin de auto van Arrindell wordt beschoten. Zelf sprak de politicus direct na de beschieting van een politiek gemotiveerde daad. Demissionair premier Luc Mercelina zei in een verklaring later dat daarvoor vooralsnog geen aanwijzingen zijn.

“Politie en Justitie begrijpen de interesse en bezorgdheid van het publiek en zijn vastbesloten om updates te verstrekken zodra dit gepast en veilig is”, aldus de verklaring.

Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. Vanwege het onderzoek zijn er twintig agenten uit Nederland aan het Recherche Samenwerkings Team, RST, toegevoegd.

