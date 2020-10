Politie vindt marihuanaplantage

14 Gedeeld

Willemstad – De politie heeft net voor het weekend een marihuanaplantage op Scherpenheuvel ontdekt. Dat gebeurde na onderzoek in het kader van de wapen- en opiumwet.

Ter plaatse werden bijna 4500 planten gevonden en is een 39-jarige man aangehouden. De plantage was gedeeltelijk geplaatst in een onbewoond huis.

In het huis waren lampen en ventilatoren geplaatst die voor groei van de planten moesten zorgen. Die zijn inmiddels allemaal vernietigd.

Lees ook: