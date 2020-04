Politie zoekt vermist meisje

Willemstad – De politie is op zoek naar de 16-jarige Curaçaose Jostir Olivo. Het meisje verliet op 29 maart haar huis na een ruzie met haar vader en heeft sindsdien niets meer van zich laten horen.



Jostir is klein, zo’n 1 meter 50, heeft een slank postuur, rood geverfd haar en bruine ogen. Verder heeft ze ‘fanny’ en ‘family’ op haar arm getatoeëerd staan.



Wie meer informatie heeft wordt verzocht te bellen naar 917 of anoniem naar 108. Een foto van Jostir kun je vinden op de website van DolfijnFM.