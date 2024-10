Sint Maarten Politieman veroordeeld voor verkrachting stiefdochter Dick Drayer 04-10-2024 - 3 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De rechtbank in eerste aanleg heeft een politieman veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij zijn stiefdochter tussen 2017 en 2021 herhaaldelijk heeft verkracht en seksueel misbruikt. Het meisje was toen tussen de tien en veertien jaar oud. Dat meldt The Daily Herald.

RLWJ (49) kreeg ook de opdracht om zijn slachtoffer bijna ruim 21.000 gulden aan schadevergoeding te betalen. De rechter stuurde J. niet onmiddellijk naar de gevangenis – een stap die door de officier van justitie was gevraagd – omdat de nu veroordeelde man volledig heeft voldaan aan de voorwaarden van zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis in juli 2023.

Het slachtoffer beschreef een patroon van toenemend seksueel misbruik gedurende een periode van vier jaar, wat uiteindelijk resulteerde in het feit dat haar stiefvader haar meerdere keren per week verkrachtte in de slaapkamer die hij deelde met de moeder van het meisje.

Ze vertelde onderzoekers dat haar stiefvader dreigementen uitte om haar stil te krijgen, door te zeggen dat hij naar de gevangenis zou gaan en dat zij en haar werkloze moeder dakloos en hongerig zouden worden, en dat haar moeder ziek was en zou sterven als ze de waarheid zou leren. Hij wees er ook op dat hij een politieagent was en zei tegen haar: “Het is mijn woord tegen het jouwe”.

De rechter oordeelde dat de getuigenis van het slachtoffer werd ondersteund door veranderingen in haar gedrag rond die tijd. Dit werd bevestigd door haar moeder en personeel op verschillende scholen waar ze op zat, die zeiden dat haar cijfers begonnen te dalen en dat ze spijbelde en ruzie kreeg met andere kinderen.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de moeder van het meisje en een van haar broers of zussen telefoongesprekken met J. hebben opgenomen nadat ze over de beschuldigingen van seksueel misbruik hadden gehoord.

In een gesprek vertelde J. de broer of zus dat hij ‘de kwestie’ met de moeder had besproken. De rechter merkte echter op dat “er geen sprake is van ontkenning aan de kant van de verdachte dat hij iets heeft gedaan, wat je zou verwachten bij zulke ernstige beschuldigingen”.

“De verdachte heeft zijn rol als stiefvader ernstig misbruikt en het meisje langdurige geestelijke schade toegebracht”, aldus de rechter in het 22 pagina’s tellende vonnis.

In verkrachtingszaken als deze wordt normaal 4 jaar gegeven, maar de rechter verhoogde de straf met een jaar vanwege de frequente, langdurige aard van het misbruik en het misbruik van J.’s “mentale en fysieke autoriteit”. De rechter hield ook rekening met het aanzienlijke leeftijdsverschil en het onevenwicht in macht tussen stiefvader en stiefdochter.

Tijdens het proces van J. vorige maand beschouwde de officier van justitie de aanklachten als bewezen en eiste een gevangenisstraf van acht jaar. Verdedigingsadvocaat Shaira Bommel pleitte voor vrijspraak op basis van onvoldoende bewijs, waarbij ze betoogde dat de getuigenis van het meisje onbetrouwbaar was en niet goed onderbouwd.

