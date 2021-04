Pontjesbrug terug van weggeweest

68 Gedeeld

De Emmabrug is terug van weggeweest. De Swinging Old Lady is een maand in onderhoud geweest maar heeft donderdag haar eerste ‘swing’ weer gemaakt.

Curaçao Ports Authority heeft de hoofdbalk van de Pontjesbrug vervangen. Die zit aan het begin van de brug aan de Pundazijde. De brug moest daarvoor gedeeltelijke weggehaald worden.

De hele operatie begon op 22 maart en heeft iets langer geduurd dan gepland. Gedurende deze maand kon het publiek gebruik maken van de veerbootdiensten tussen Punda en Otrobanda.