Prijs voor water en stroom omhoog

WILLEMSTAD – De prijs voor water en elektriciteit gaat 1 november omhoog. Water kost dan bijna 12 cent per kuub meer en stroom gaat lichtjes omhoog, met bijna anderhalve cent per kilowattuur. Dat meldt Bureau Telecommunicatie en Post.

De prijs voor de eerste negen kuub stijgt van 9,16 gulden naar 9,27 gulden. Wie tussen de negen en twaalf kuub verbuikt, betaalt over die drie kuub 14,42 gulden. Tussen twaalf en twintig kuub, betaal je over die extra kubieke meters 16,36 gulden. Over het meerverbruik boven de twintig kuub, betaal je bijna 18,33 gulden.

Elektriciteit

De prijs voor de eerste 250 kilowattuur wordt vanaf de eerste november bijna 70 cent. Nu is dat nog iets meer dan 68 cent. Wie meer verbruikt moet meer betalen per geleverde stroomeenheid. Zo wordt de volgende honderd kilowattuur bijna 80 cent, dat was 79 cent. Wie nog meer verbruikt, moet op dat meergebruik bijna 85 cent aftikken.