Punda en Otrobanda volop in de kerstsfeer

WILLEMSTAD – Op de eerste koopavond in de aanloop naar kerst en de jaarwisseling staan Punda en Otrobanda weer volop in het licht. Het publiek kan daar tot en met 6 januari van genieten.

Twee jaar lang moesten de binnenstad het zonder speciale verlichting doen vanwege de covid-19-pandemie.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen Aqualectra en het ministerie van Economische Ontwikkeling en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening.

De verlichting geeft volgens velen extra cachet aan de viering dat Willemstad 25 jaar op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.

In Punda is het speciale licht te zien op het Wilhelmina Plein, Breedestraat, Handelskade en Gouverneursplein. In Otrobanda zijn de Breedestraat, De Rouvilleweg en het gedeelte bij de Ferry mooi verlicht. Net als het Brionplein en de Pater Euwensweg tot aan het CMC.

Om het project tot een goed einde te brengen is gebruik gemaakt van 945 meter textiel, iets meer dan zes kilometer ‘sparklights’, ruim tien kilometer ‘ropelights’ en 3.300 meter aluminium en ijzerstaven.