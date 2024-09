Nieuws uit Nederland PVV stelt Kamervragen over corruptie en politieke instabiliteit in Caribisch deel Koninkrijk Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – PVV-Kamerlid Peter van Haasen heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Zsolt Szabó over de politieke instabiliteit en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van Haasen maakt zich zorgen over de wijdverspreide corruptie in de autonome landen van het Koninkrijk, waaronder Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

In zijn vragen vraagt Van Haasen of de staatssecretaris op de hoogte is van de instabiele politieke situatie en de vele corruptiezaken in deze landen. Hij verwijst daarbij naar recente berichten over politici op Sint Maarten die zijn gearresteerd op verdenking van stemfraude en het aannemen van steekpenningen.

Ook wijst hij op schietpartijen, zoals die waarbij de echtgenote van een politicus op Sint Maarten werd gedood, en op corruptieschandalen rondom politici op Aruba.

Van Haasen wil van staatssecretaris Szabó weten of hij het eens is dat goed bestuur en economische zelfredzaamheid alleen mogelijk zijn met een integer bestuur dat vrij is van corruptie.

Ook vraagt hij of Nederland een rol kan spelen in het monitoren van corruptie in deze landen, bijvoorbeeld met behulp van criteria van Transparency International.

Van Haasen benadrukt dat Nederland een grotere rol zou moeten spelen om de integriteit van het bestuur te waarborgen.

