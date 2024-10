Evenementen Randal Corsen organiseert benefietconcert voor Children’s Museum Curaçao Redactie 16-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose pianist en componist Randal Corsen staat op zaterdag 26 oktober aan het roer van een bijzonder benefietconcert in de Cathedral of Thorns: ROCK THE CATHEDRAL. De opbrengsten van dit concert gaan naar het Children’s Museum Curaçao, om het museum toegankelijk te houden voor alle kinderen, inclusief kinderen met een beperking of beperkte financiële middelen.

Corsen brengt tijdens deze avond een eerbetoon aan de rockmuziek van de jaren ’70, ’80 en ’90, met nummers van iconische artiesten zoals Bon Jovi, David Bowie, Queen, Tina Turner, Journey en The Police. Het concert is niet alleen een viering van de muziek die hem en zijn muzikale vrienden heeft geïnspireerd, maar ook een manier om bij te dragen aan de inclusiviteit van het kindermuseum op Curaçao.

Corsen wordt bijgestaan door een aantal toonaangevende lokale musici, waaronder bassist Oscar Bor, en vocalisten zoals Tania Kross, Junior Tecla, Evita Ross, Samir Daou en Jochem Smid. Naast deze ervaren artiesten treden ook de jonge talenten van de tienerrockband Ragnarock op, met onder anderen de kinderen van Randal Corsen en Tania Kross.

0