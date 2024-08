Luchtvaart & Reizen Rechtbank: Cooper moet nieuwe beslissing nemen over Winair en Sint-Maarten Redactie 01-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper, heeft tot volgende week 5 augustus de tijd om een nieuwe beslissing te nemen over het verzoek van de luchtvaartmaatschappij WINAIR uit Sint-Maarten om extra vluchten toe te voegen naar Curaçao. Dat is de uitkomst van een kort geding tussen de luchtvaartmaatschappij Winair en de Curaçaose overheid.

De rechtbank vindt dat Cooper in zijn besluit niet duidelijk heeft aangegeven op welke wettelijke basis, feiten en overwegingen hij zijn besluit om de luchtvaartmaatschappij geen uitbreiding van vluchten toe te staan, heeft gebaseerd.

Het enkele feit dat het verzoek ‘op ministerieel niveau tussen Curaçao en Sint-Maarten’ werd besproken, is volgens de rechtbank onvoldoende motivatie voor de genomen beslissing. Als gevolg hiervan is de beslissing nietig verklaard. Cooper dient zijn motivatie tijdens de behandeling van de zaak opnieuw te laten beoordelen om te zien of deze voldoende is om zijn besluit te ondersteunen.

Een belangrijk punt van kritiek is dat de minister niet voldoende rekening heeft gehouden met het belang van passagiers die tussen Curaçao en Sint-Maarten willen vliegen zonder lange termijn vooruit een ticket te moeten kopen.

De rechtbank heeft minister Cooper daarom opgedragen voor 5 augustus 2024 een nieuwe beslissing te nemen over het verzoek van Winair van 18 juni, waarin zij vier extra vluchten hebben gevraagd. Bovendien moet de minister de proceskosten vergoeden die Winair in deze rechtszaak heeft gemaakt.

De luchtvaartmaatschappij is momenteel de enige die vluchten tussen Curaçao en Sint-Maarten uitvoert, na het faillissement van Jetair. De ticketprijs is momenteel zo rond de 600 dollar.

